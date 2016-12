Darts: Sport1 im Dezember auf der "Road to Ally Pally"

Der Dezember steht bei Sport1 voll und ganz im Zeichen des Darts. Der Sender verschreibt sich im #Dartzember voll und ganz der "Road to Ally Pally".



Als #Dartzember bezeichnet der Sport1 den diesjährigen Dezember, den er dem Dartssport widmet. Schließlich geht es langsam aber sicher auf die Darts-WM zu. Deshalb beginnt Sport1 am kommenden Sonntag, den 4. Dezember, um 11.00 Uhr mit dem Countdown zur Darts-WM. Während der "Road to Ally Pally" verkürzt der Sender mit Kommentator Elmar Paulke die Wartezeit bis zur WM, die im legendären Alexandra Palace in London stattfindet. Jeden Tag trifft er mit seinem "Darts-Bus" einen der Darts-Profis zu einem gemütlichen Gespräch. Den Auftakt feiert dieser Countdown während des "Volkswagen Doppelpass".