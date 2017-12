Darts-WM: Pfeilhagel auf Sport1

In knapp zwei Wochen startet in London die die Darts-Weltmeisterschaft 2018. Ab dem 14. Dezember überträgt Sport1 alle WM-Sessions im Free-TV.



Deutschland ist bei der WM mit Martin Schindler und Kevin Münch vertreten. Im legendären Alexandra Palace in London werden sie dabe Stars wie Titelverteidiger Michael van Gerwen oder Phil Taylor treffen, der nach der WM seine Karriere beenden wird.