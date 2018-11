Darts-WM ab 13. Dezember live auf Sport1

Das diesjährige Aufeinandertreffen der Darts-Elite wird vollständig im Free-TV übertragen. Bis zum Finale am Neujahrstag werden somit ganze 110 Stunden Live-Berichterstattung bei Sport1 zu sehen sein.



Zum ersten Mal treten sogar vier Deutsche Herausforderer zum Kampf um die Krone des Darts-Sports an: Max Hopp, Martin Schindler, Gabriel Clemens und Robert Marijanovic messen sich in Londoner Alexandra Palace und könnten es dort durchaus mit den Größen der Zunft wie Michael van Gerwen und Titelverteidiger Rob Cross zu tun bekommen.