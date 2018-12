Darts-WM startet auf Sport1

Diesen Donnerstag beginnt das alljährliche bunte Treiben im Alexandra Palace - kurz Ally Pally genannt - bei dem Nebenbei der Darts-Weltmeister gesucht wird. Sport1 ist mit über 110 Live-Stunden dabei.



Der Auftakt zur Darts-WM hat es in sich, denn gleich am ersten Abend spielen Titelverteidiger Rob Cross und Martin Schindler auf der größten Darts-Bühne der Welt. Sport1 überträgt diesen Donnerstag ab 20.15 Uhr live aus dem berühmten Ally Pally, wo Jahr ein Jahr aus der wichtigste Titel im Darts-Sport in Mitten riesiger Partystimmung ausgetragen wird.