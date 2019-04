Das 83. Masters in Augusta ab Donnerstag bei Sky

Das erste Masters des Jahres erlebt in diesem Jahr seine 83. Auflage. Mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Tradition und sportlichem Anspruch ist das Turnier nicht nur das wohl prestigeträchtigste Golfturnier, sondern auch eine der berühmtesten Sportveranstaltungen überhaupt.



Sky wird von Donnerstag bis Sonntag insgesamt rund 18 Stunden live aus Augusta berichten. Mit Bernhard Langer und Martin Kaymer sind auch zwei deutsche Profis an den Start.

Meldungen zu diesem Thema

Sky: Bester Sonntag im Free-TV - Rekord auch bei Bayern vs. BVB

Kampf um den Thron: Bundesliga am Samstag bei Sky

Achtelfinal-Rückspiele der EHF Champions League live bei Sky

In diesem Jahr zählen zum Favoritenkreis auf den Gewinn des legendären "Green Jacket" unter anderem der Weltranglistenerste Justin Rose, Rory McIlroy. Dustin Johnson, Jordan Spieth und Tiger Woods.



Tiger Woods sorgte 1997 mit seinem ersten Sieg in Augusta für Aufsehen und triumphierte anschließend drei weitere Male. Am Start in Augusta sind auch Titelverteidiger Patrick Reed und Dreifachsieger Phil Mickelson.



Carlo Knauss und Gregor Biernath kommentieren das Geschehen aus dem Augusta National Golf Club für Sky.



Die Sendetermine: