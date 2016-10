Das Aus: Samsung stellt Produktion des Galaxy Note 7 ein

Die großen Probleme mit den brennenden Akkus haben nun zum schnellen Ende des Galaxy Note 7 geführt. Nachdem zunächst nur der Verkauf gestoppt wurde, teilte Samsung nun die komplette Einstellung der Produktion des Smartphones mit.



Die Produktion des erst im August vorgestellten Galaxy Note 7 wird nun doch endgültig eingestellt. Das Smartphone von Samsung wird laut einem Sprecher des koreanischen Unternehmens nicht mehr auf dem Markt kommen, vermeldete die Deutsche Presse-Agentur (DPA) am Dienstag.