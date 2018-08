Das Aus für die Zeitumstellung?

In einer großen Umfrage der Europäischen Union hat sich ein Großteil der Teilnehmer gegen die Zeitumstellung ausgesprochen. Was passiert jetzt? Diese Auswirkungen hätte die ewige Sommerzeit auf unseren Alltag.



Eine Kommission der Europäischen Union steckt hinter der Umfrage zur Abschaffung der Zeitumstellung. 80 Prozent der 4,6 Millionen EU-Bürger, die an der Umfrage teilnahmen, haben sich für das Ende der Zeitumstellung entschieden und der Sommerzeit den Vorrang vor der Winterzeit gegeben. Die Kommission betont in diesem Zusammenhang aber nochmals ausdrücklich, dass das Ergebnis weder repräsentativ ist, noch ein Referendum sei. Es sollte lediglich das Stimmungsbild in der Bevölkerung eingefangen werden.