Das Borussen-Derby und mehr am Wochenende auf Sky

Ganze acht Stunden Live-Berichterstattung am Stück machen die Fußball-Fans und Sky-Abonnementen am Samstag glücklich. Esther Sedlaczek und Yannick Erkenbrecher sowie die Sky Experten Lothar Matthäus, Reiner Calmund und Christoph Metzelder analysieren die Partien des Nachmittags sowie das anschließende "bwin Topspiel der Woche". Das ist diesmal natürlich das Borussen-Derby zwischen dem Tabellenführer aus Dortmund und den Gästen aus Mönchengladbach.

Am Sonntag führen Sky Experte Dietmar Hamann und Michael Leopold ab 14.30 Uhr durch die sechsstündige Sendung. Im frühen Spiel empfängt der noch ungeschlagene Aufsteiger Hannover 96 den noch immer punktlosen 1. FC Köln. Im Anschluss treffen Bayer 04 Leverkusen und der Hamburger SV aufeinander.Neben den Abos und Sky Ticket kommt an diesem Fußball-Wochenende auch erstmals die Sky-Sport-App voll zum Einsatz. Was die kann, verrät DIGITALFERNSEHEN hier