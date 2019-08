Das Bundesliga-Freitagsspiel live bei DAZN

Bevor Sky am Samstag den Großteil des 3. Bundesliga-Spieltages live überträgt, gibt es die Freitagsbegegnung heute live bei DAZN im Stream - und die ist bereits ein Topspiel.



Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig hat in der gestrigen Auslosung im Gegensatz zu Borussia Dortmund eine entspanntere Gruppe erwischt – ob es in der Bundesliga auch entspannt zugeht, wird sich gegen Borussia Mönchengladbach im heutigen Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga erst noch zeigen müssen.