Das Bundesliga-Wochenende auf Eurosport und Sky

Auch am zehnten Spieltag der Fußballbundesliga steht der Kampf um die Tabellenspitze im Mittelpunkt. Nach dem Unentschieden der Dortmunder gegen die Hertha sind die Bayern wieder in Schlagdistanz.



Den Auftakt für den zehnten Spieltag macht am heutigen Freitagabend um 20.30 Uhr die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt. Das Spiel wird wie gewohnt auf Eurosport 2 HD Xtra und im Euosportplayer zu sehen sein. Sky zeigt in "Bundesliga kompakt" unmittelbar nach Spielende um 22.30 Uhr eine ausführliche Spielzusammenfassung. Die Frage, die es dabei zu beantworten gilt, ist, ob VfB-Neutrainer Weinzierl nach zwei Klatschen zum Amtsantritt im dritten Anlauf die Wende zum Guten einleiten kann.