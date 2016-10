Das DHB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch live auf Sport1

Schon das Achtelfinale des Pokals des Deutschen Handballbundes ist ein Topduell: Der Pokalsieger SC Magdeburg trifft auf den Rekordmeister THW Kiel. Sport1 überträgt das Spiel live.



Sport1 zeigt das Achtelfinale des Pokals des Deutschen Handballbundes am Mittwoch live im Free-TV. Zwei Top-Mannschaften treffen dabei aufeinander. Pokalsieger Magdeburg muss gegen den Rekordmeister der Liga THW Kiel ran. Zuletzt verloren die Magdeburger in der Liga. Trainer Bennet Wiegert: "Es gibt nichts schönzureden. Das war blutleer, ohne Herz, nichts, wofür der SCM steht. So dürfen wir uns nie präsentieren."