"Das Ding des Jahres"-Erfindungen boomen im Verkauf

Nach ihren Auftritten in der ProSieben-Show "Das Ding des Jahres", immer dienstags um 20.15 Uhr brechen Webseiten zusammen und werden Verkaufsrekorde aufgestellt - vielleicht ja auch heute wieder.



So konnten sich die Erfinder des "GAADI"-Fahrradschlauchs, Gabriel Petrovan aus Mönchengladbach und Dana Fischer aus Erkelenz über 132.000 Besucher auf ihrer Webseite innerhalb von weniger als 24 Stunden freuen.