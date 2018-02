"Das Ding des Jahres": Nun geht es los mit der neuen Raab-Show

Als Produzent kehrt Stefan Raab mit der heutigen Premiere von "Das Ding des Jahres" zu zurück. Vorfreude und Erwartungen bei ProSieben sind groß - es kommt aber auch schon Gegenwind von der Konkurrenz auf.



Diesen Freitag und Samstag startet "Das Ding des Jahres". Die neue Raab-Show wird fortan immer samstags zur besten Sendezeit laufen. Der Entertainer wird dabei jedoch im Hintergrund bleiben und nur als Produzent fungieren. Anstatt dessen werden Joko Winterscheidt, Lena Gercke und REWE-Einkaufschef Jürgen Moog die Juroren bei der Erfinder-Show geben.