"Das Ding des Jahres" startet auf ProSieben

Stefan Raab meldet sich mit dem "Ding des Jahres" zurück im deutschen Fernsehen. ProSieben möchte mit der neuen Show dem Vox-Format "Die Höhle der Löwen" Konkurrenz machen.



Acht Kandidaten stellen sich mit ihren Erfindungen in der Sendung erst einer dreiköpfigen Jury und dann dem Publikum. Ab dem 9. Februar nimmt die Expertenjury um Lena Gercke, Joko Winterscheidt und REWE-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog die Sachen stellvertretend für das Publikum genau unter die Lupe.