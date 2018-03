"Das Ding des Jahres": weitere Gespräche mit Raab

Der private Fernsehsender ProSieben will nach dem Finale der Show "Das Ding des Jahres" mit TV-Produzent Stefan Raab (51) Gespräche über die Zukunft der Sendung führen.



ProSieben kündigte am Donnerstag an, mit Stefan Raab darüber zu sprechen, wie es mit "Das Ding des Jahres in Zukunft weitergeht.



"Jetzt freuen wir uns erstmal auf ein tolles Live-Finale am Samstag und darauf, welche Erfindung die Zuschauer zum ersten 'Das Ding des Jahres' küren", teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. "Danach besprechen wir mit dem Produzenten Raab TV, wie es weitergeht."