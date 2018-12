Das Duell um den besten Weihnachtsspot: Penny punktet mit Liebe

Alle Jahre wieder kämpfen große Unternehmen um einen Platz auf dem Siegertreppchen der beliebtesten Spots zur Weihnachtszeit. Wie die YouTube-Charts zeigen, überzeugt dabei die Liebe. Das Rennen gewinnt diesmal Penny, doch Lidl ist dem Discounter-Rivalen auf den Fersen.



Zur Weihnachtszeit liefern sich deutsche Discounter regelmäßig ein Duell um den meist geklicktesten Spot. Dabei wird oft auf die Tränendrüse gedrückt oder auf den Humor der Zuschauer gesetzt. Nicht selten halten Kinder als Protagonisten her, um auch ganz sicher mitten ins Herz derjenigen zu treffen, die vor dem Bildschirm sitzen. So ist es auch bei dem Sieger der YouTube-Charts der Vorweihnachtszeit: Penny.