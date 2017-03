Das Erste: Anne Will talkt zur Wahl im Saarland

Es geht auf die Wahl im Saarland zu. Das macht auch Anne Will nach Schließung der Wahllokale zum Thema. Im ersten diskutiert sie am Wochenende über das Ereignis.



Das Wahljahr 2017 hat Deutschland fest im Griff. Schon in Kürze könnte sich die politische Richtung im Saarland ändern, wenn am Sonntag rund 800.000 Menschen die Wahl haben. Ist Rot-Rot-Grün eine Möglichkeit? Und welche Optionen bleiben der CDU im Saarland noch?