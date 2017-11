Das Erste: "Charité" geht in die zweite Runde

Die Dreharbeiten für die zweite Staffel der ARD-Serie "Charité" starten im Dezember. Die Geschichte des berühmten Berliner Krankenhauses wird also weiter erzählt. Welche bekannten Gesichter finden Serienfans wieder?



Am 4. Dezember heißt es in Tschechien: Kamera ab! Denn dann starten in dem deutschen Nachbarland die Dreharbeiten für die neusten Episoden von "Charité".



Unter der Regie von Anno Saul sollen laut ARD sechs neue Episoden à 45 Minuten entstehen. Es handelt sich in der Serie um die Geschichte des wohl berühmtesten Krankenhauses Deutschlands.