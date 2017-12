Das Erste: "Die Koalition der Verlierer"

Bei "Maischberger" heißt es am Mittwoch: "Die Koalition der Verlierer: Drohen uns faule Kompromisse?".



Viele Bürger sind genervt: Die Wirtschaft boomt, Steuereinnahmen sprudeln - eigentlich beste Voraussetzungen Deutschland zu regieren. Aber was machen die führenden Politiker des Landes? Sie schlagen sich in die Büsche wie die FDP, verlieren sich in Machtkämpfen wie die CSU, verzetteln sich in endlosen Beratungen wie die SPD statt beherzt eine neue Regierung zu bilden.