Das Erste: "Die Pfefferkörner" in neuer Generation

Neue, junge Detektive sind bereit, los zu legen. In Hamburg steht ein neues Team für "Die Pfefferkörner" vor der Kamera. Was ist noch neu in der 15. Staffel der ARD-Serie?



"Die Pfefferkörner" ermitteln bereits in der 15. Staffel. Gerade erst ist der Startpfiff für die Dreharbeiten für die ARD gefallen. Jedoch stehen diesmal unbekannte Gesichter vor der Kamera. Die Detektive gehen in eine neue Generation.