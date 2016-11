Das Erste: Die "Rentnercops" ermitteln wieder

Von der digitalen Welt haben sie nur wenig Ahnung, aber mit analoger Polizeiarbeit kennen sie sich bestens aus. Das Erste lässt die "Rentnercops" wieder ermitteln.



Die Krimi-Serie "Rentnercops" geht in eine neue Runde. Das Erste hat bekannt gegeben, dass bald eine neue Staffel starten soll. In 16 neuen Folgen können die beiden Polizisten wieder zeigen, dass gute, alte Polizeiarbeit auch in einer digitalen Welt noch gefragt ist.