Das Erste: Doku-Reihe über Flusskreuzfahrt

Das Leben auf einer Flusskreuzfahrt genießen - eine zwanzigteilige Dokuserie im Ersten nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise über die Donau und die Rhone.



Das Erste zeigt eine Doku-Serie über Flusskreuzfahrten auf der Donau und der Rhone. In "Verrückt nach Fluss" begleiten die Zuschauer Fahrten entlang europäischer Metropolen. Ob Hochbetrieb in der Küche, Manöver auf der Brücke oder entspanntes Unterhaltungsprogramm: Die zwanzigteilige Doku-Serie soll Einblicke in den Alltag von Crew und die Urlaubswelt der Passagiere gewähren.