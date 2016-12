Das Erste: Dreharbeiten für neue Miniserie beendet

Am Wochenende wurden die Dreharbeiten zur Miniserie "Das Verschwinden" in Berlin beendet. Gezeigt werden soll sie im kommenden Jahr im Ersten.



Drehende für "Das Verschwinden": Wie das Erste mitteilte, sind die Dreharbeiten zur neuen Miniserie am vergangenen Wochenende in Berlin abgeschlossen worden. Eine Ausstrahlung ist für 2017 geplant. Im Mittelpunkt der Miniserie steht die Suche einer Mutter nach ihrer unter mysteriösen Umständen verschwundenen Tochter.