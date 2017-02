Das Erste: Drehstart für Dramaserie "18 - Krieg der Träume"

Geschichte mit Arte und dem Ersten: In einer neuen Drama-Serie wollen die Öffentlich-Rechtlichen die Zeit zwischen den Weltkriegen beleuchten, "18 - Krieg der Träume" legt den Fokus dabei auf europäische Schicksale.



Der Startschuss für die Dreharbeiten für "18 - Krieg der Träume" fällt im April. 2018 gibt es den Achtteiler dann voraussichtlich auf Arte und im Ersten zu sehen. Es soll um die Geschichte Europas zwischen 1918 und 1939 gehen. Dabei folgt die mehrsprachige Dramaserie dem Schicksal unterschiedlicher Menschen aus ganz Europa - von Kommunist Hans Beimler über Stummfilmstar Pola Negri und den späteren Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß bis zur österreichischen Ärztin Edith Wellspacher oder der französischen Anarchistin May Picqueray. Zudem soll es eine Fortsetzung der Geschichte des Kosakenmädchens Marina Yurlova und des Kriegsreporters C. E. Montague aus "14 - Tagebücher des Ersten Weltkriegs" geben.