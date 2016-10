Das Erste: Familienbande bei "Sturm der Liebe" wiedervereint

Überraschung bei der Serie "Sturm der Liebe": Der verschollene Bruder von Hotelanteilseigner Adrian Lechner kehrt nach Deutschland zurück. Auch Mutter Susan taucht wieder auf.



In der ARD-Serie "Sturm der Liebe" wird überraschend eine Familie wieder vereint. Bruder und Mutter von Hotelanteilseigner Adrian Lechner (Max Alberti) kehren zurück nach Deutschland. Susan Newcombe und ihr Sohn William tauchen in Folge 2577 im Ersten plötzlich im Hotel "Fürstenhof" auf.