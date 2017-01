Das Erste: "Großstadtrevier" feiert 30. Jubiläum

Am 16. Dezember 1986 lief zum ersten Mal das "Großstadtrevier". Um diese 30-jährige Geschichte zu feiern, bringt das Erste eine Jubiläumsstaffel mit Rückblenden heraus.



Als zum ersten Mal eine Folge des "Großstadtreviers" über die Bildschirme flimmerte, gab es noch zwei deutsche Staaten, der Kanzler hieß Helmut Kohl, Maradona verhalf Argentinien zum WM-Titel und in Tschernobyl ereignete sich ein Super-GAU. Am 16. Dezember feierte die Serie ihre 30. Jubiläum.