Das Erste: Jörg Pilawa rätselt in "Quizzen vor acht"

ARD-Zuschauer bekommen eine neue Rätsel-Sendung auf ihre Fernseher. "Quizzen vor acht" ist das neue Tagesquiz mit Jörg Pilawa rund um das aktuelle Geschehen. Das Besondere: Jeder Zuschauer und jede Zuschauerin kann mitmachen.



In insgesamt 25 Ausgaben lädt Jörg Pilawa ab 29. April zum Rätseln in der ARD ein. Immer montags bis donnerstags ist der Moderator in dieser Zeit um 19.45 Uhr in "Quizzen vor acht" zu sehen.