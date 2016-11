Das Erste: Sieben neue Folgen für "Die Kanzlei"

Aus Kanzlei Brede wird jetzt "Kanzlei Brede und Gellert - Rechtsanwälte". Das Erste zeigt sieben neue Folgen der Krimi-Serie.



Gleich sieben neue Folgen kündigt das Erste für seine Krimi-Serie "Die Kanzlei" an. Einiges soll sich dabei ändern im Vergleich zu früheren Episoden. Zum Beispiel hat Isa von Brede den quirligen Markus Gellert als Partner in ihre Kanzlei genommen - aus Kanzlei Brede wurde Kanzlei Brede und Gellert. Damit brechen aber keineswegs ruhigere Zeiten an.