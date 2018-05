Das Erste: "Sturm der Liebe" mit Sommer-Highlight

Ein großes Westernturnier soll einen emotionalen Wendepunkt in dem Liebesdreieck um Alicia, Christoph und Viktor bilden.



Ab Folge 2958, die voraussichtlich am 17. Juli gezeigt wird, geht es beim "Sturm der Liebe" drei Folgen lang nur um Pferde - und natürlich die große Liebe. Viktor will mit seinem Pferd den ersten Platz holen. Damit er jedoch Alicia nicht zu nahe kommt, will sein Vater Christoph das mit allen Mitteln verhindern. Ein schicksalhafter Moment ändert alles.

Bavaria Fiction verspricht beim Sommer-Highlight "beeindruckende Reitszenen, große Emotionen und unbändige Leidenschaft". Nach eigenen Angaben sei das Highlight über zwei Tage mit besonders hohem Aufwand gedreht worden.



Sieben Kameras, mehr als 50 Komparsen und sogar ein Nachtdreh waren dabei. Die normalen Folgen von "Sturm der Liebe" werden unter der Woche um 15.10 Uhr im Ersten ausgestrahlt.