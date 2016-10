Das Erste: Tennisübertragung muss auf One ausweichen

Die Tennis-Weltranglistenerste Angelique Kerber steht kurz vor ihrem zweiten Vorrundenmatch bei den WTA-Finals. Wegen bestehender Programmplätze kann das Match aber nicht im Ersten gezeigt werden.



Angelique Kerber ist derzeit die weltweite Nummer eins im Frauentennis. Nachdem sie unter anderem zwei Siege in drei Grand-Slam-Finales davontragen konnte, wurde sie von der Dachorganisation des Frauentennis WTA sogar zur Spielerin des Jahres gekürt. Ihr zweites Vorrundenmatch bei den WTA-Finals am Dienstag wird trotzdem nicht im ARD-Hauptprogramm übertragen.