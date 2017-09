Das Erste: “hart aber fair" ändert Thema und Gäste

Nachdem das Ergebnis der Bundestagswahl 2017 fest steht, ändert die ARD-Sendung "hart aber fair". Neue Gäste und die Frage "Die gerupfte Kanzlerin - wie regieren nach dem Debakel der Volksparteien?" stehen jetzt im Fokus.



Wie der TV-Sender Das Erste am Montag ankündigte, steht die Polit-Sendung "hart aber fair" am Abend ganz unter dem Stern der Bundestagswahl. Um 21 Uhr wird live aus Berlin übertragen.