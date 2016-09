Das Erste lässt nach Geburtsjahren raten

Das Erste versucht sich an einer neuen Ratesendung. Der Titel "Rate mal, wie alt ich bin" klärt dabei gleich über das Sendungskonzept auf. Moderieren wird die Show Matthias Opdenhövel.

Ab dem 2. Dezember zeigt Das Erste immer freitags um 18.50 Uhr 15 Folgen der neuen Ratesendung "Rate mal, wie alt ich bin". In dem Quiz, basierend auf dem Konzept des französischen Vorbilds "Guess my Age", muss ein Kandidatenpaar das Alter von sieben Unbekannten richtig erraten. Je weiter die Kandidaten daneben liegen, desto weiter rückt auch der Gewinn von 100.000 Euro in die Ferne.