Das Erste lässt von der Leyen die Zapfen streichen

Ursula von der Leyen ist wie die Jungfrau zum Kinde zum EU-Kommissionsvorsitz gekommen. Die ARD überträgt anlässlich ihres Weggangs den "Große[n] Zapfenstreich für Ursula von der Leyen".



Ursula von der Leyen wechselt vom Bendlerblock nach Brüssel: Die erste deutsche Verteidigungsministerin wird erste weibliche EU-Kommissionspräsidentin. Am 15. August wird sie vom Wachbataillon und Stabsmusikkorps der Bundeswehr feierlich verabschiedet.