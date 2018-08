Das Erste punktet mit SommerKino Format

Ein Marktanteil von 19,5 Prozent konnte am Montag, den 6.August, das ARD SommerKino Format erreichen.



Damit war der Film "Grießnockerlaffäre" mit rund 4,99 Millionen Zuschauern der "am meisten gesehene fiktionale Film im deutschen Fernsehen". Auf 16,3 Prozent Marktanteil kam der Film um den Polizisten Franz Eberhofer bei einem "jüngeren" (14- bis 49-Jährigen) Publikum. Ebenfalls ein guter Wert.