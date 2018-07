Das Erste springt auf den Zug auf

"Verrückt nach Zug" ist eine neue Doku-Serie, die im August startet und im Ersten in 15 Folgen über ein afrikanisches Abenteuer auf Schienen berichtet.



Echte Sehnsuchtswelten und exotische Ziele mit dem Zug zu erleben, ist eine ganz eigene Art des Reisens. Das dokumentiert die neue, 15-teilige Serie "Verrückt nach Zug" ab Mittwoch, 15. August 2018, im Ersten. Die Kamera begleitet die 68 Passagiere und 31 Crewmitglieder bei einem afrikanischen Abenteuer auf Schienen, ist bei den täglichen Herausforderungen, Ausflügen und exotischen Safaris dabei.



"Verrückt nach Zug" zeigt einen bisher unbekannten Mikrokosmos, der sich quer durch Südafrika und Namibia bewegt. Der historische Sonderzug "African Explorer" rollt mit seinen 18 exklusiven Waggons und maximal 50 Stundenkilometern durch wunderschöne, fremde Landschaften von Kapstadt in Südafrika nach Windhoek in Namibia. Die Reise führt zu Naturreservaten mit einer einzigartigen Tierwelt, zur höchsten Düne der Welt, zu stilvollen Lodges und einer verlassenen Geisterstadt. Dabei entdecken die Reisenden zahlreiche Spuren deutscher Kolonialgeschichte.