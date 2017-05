Das Erste vorn: DFB-Pokalspiel holt den Quotensieg

Ein 2:1 Sieg für Dortmund und ein klarer Quotensieg im Fernsehen: Das DFB-Pokalfinale am Samstagabend zwischen der Borussia und Eintracht Frankfurt im Berliner Olympiastadion brachte dem Ersten 9,82 Millionen Zuschauer.



Der Marktanteil lag bei 39,0 Prozent. Auch die "Sportschau" gegen 21.55 Uhr kam auf starke 8,60 Millionen (32,7 Prozent). Anstoß in Berlin war um 20.00 Uhr, die "Tagesschau" verschob sich dadurch in die Halbzeitpause und hatte in einer Kurzversion gegen 20.50 Uhr allein im Ersten im Schnitt 8,78 Millionen Zuschauer (34,9 Prozent) und in allen Programmen sogar 12,32 Millionen und einen Marktanteil von 51,8 Prozent.