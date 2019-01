Das Erste vorn - Dortmunder "Tatort" aber unter 10 Millionen

Der "Tatort" im Ersten lag beim Zuschauerinteresse klar vor der "Inga-Lindström"-Folge im ZDF. Aber die 10-Millionen-Marke schaffte der Krimi nicht. Das Interesse am Dschungelcamp ließ auch etwas nach.



Der "Tatort" aus Dortmund hat die Fernsehzuschauer am Sonntagabend am meisten interessiert. Diesmal mussten Jörg Hartmann als Hauptkommissar Faber und sein Team den Mord an einem früheren Bergmann aufklären, während rund um die alte Zeche die Stimmung hochkocht. Durchschnittlich 9,22 Millionen Zuschauer sahen ab 20.15 Uhr die neue Folge "Zorn" - der Marktanteil lag bei 25,7 Prozent. Das waren etwas schlechtere Werte als für den "Tatort" aus Wien eine Woche zuvor, der es über die 10-Millionen-Marke geschafft hatte.