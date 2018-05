Das Erste würdigt Jürgen von der Lippe zu dessen 70.

Am 8. Juni Jürgen von der Lippe 70 Jahre alt. Und einen Tag später feiert die ARD den Jubilar mit der Show "Mensch, Jürgen! von der Lippe wird 70".



Deutschlands beliebteste TV-Stars kommen, um gemeinsam mit Jürgen von der Lippe und Gastgeber Jörg Pilawa zurückzublicken auf eine Karriere als Moderator, Entertainer, Schauspieler, Musiker und nicht zuletzt als Komiker. Die Geburtstagsshow wird am 9. Juni in Überlänge von 20.15 bis 23.15 Uhr im Ersten laufen.