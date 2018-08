Das Erste zeigt "Rentnercops" auf Verbrecherjagd

Kölner Verbrecher müssen sich warm anziehen - das Senioren-Ermittlerduo ist ihnen vielleicht schon auf den Fersen. In 16 neuen Episoden gehen die "Rentnercops" in der ARD auf Gaunerjagd.



Der Mittwochabend steht bei der ARD bald im Zeichen zweier rüstiger Senioren. Statt Kreuzworträtseln und Schach widmen sich die "Rentnercops" der Aufklärung von Verbrechen. Ab 5. September gibt es wöchentlich eine neue Folge.