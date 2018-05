Das GNTM-Finale: Heidi würgt ab, Toni gewinnt - und Tom strahlt

Für Heidi Klum war es wohl ein ganz besonderes GNTM-Finale: Sie moderierte unter den Augen eines Zuschauers, der nur Augen für sie hatte. Während er sie anstrahlte, flossen auf der Bühne Freudentränen.



Gequält lächelnd stehen die 18 Jahre alte Stuttgarterin Toni und die zwei Jahre ältere Julianna aus Rheinland-Pfalz neben Heidi Klum (44) und erwarten ihr Urteil. Aber die Oberrichterin lässt sie noch zappeln. "Nur eine von euch kann Germany's Next Topmodel werden", wiederholt sie ein ums andere Mal. "Nur eine von euch bekommt 100 000 Euro."