Das Geheimnis hinter Netflix Erfolg

Ein Goldman Sachs Rating beschert dem Streamingangbieter an der Börse ein Rekordhoch. Wie der Branchenriese allerdings erst so groß werden konnte, erklärt Content-Chef Ted Sarandon - und überrascht mit unerwarteten Details.



Seit einigen Jahren schon befindet sich der Video-On-Demand-Service Netflix auf einem unvergleichlichen Siegeszug. Was mit der Erfolgsproduktion "House of Cards" begann, kommt mittlerweile einer Flut an attraktiven hausgemachten Serien gleich.