Das Geschäft mit der Liebe: Tinder scheffelt Millionen

Auf 116 Millionen Dollar explodiert der Konzernumsatz des Dating-App-Betreibers mit dem letzten Quartal 2018. Das Liebesgeschäft lohnt sich für die Match Group, die jetzt 4,3 Millionen Tinder-Nutzer zählt. Wie viele davon zahlen für Freundschaft "Plus"?



Ob man jemanden kennen lernen will oder nicht, entscheiden Tinder-Nutzer mit einem Wisch über den Display. Für diese Funktion ist die Dating-App bekannt. Das Prinzip scheint anzukommen. Anbieter Match Group kann allein im vierten Quartal des Jahres 2018 233.000 neue zahlende Mitglieder anlocken.