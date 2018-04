Das "Heide-Hollywood" wird abgerissen

Die früheren Filmstudios im niedersächsischen Bendestorf (Landkreis Harburg) werden derzeit abgerissen. Besonders in den 50er Jahren standen dort viele Stars vor der Kamera.



Die Arbeiten sollen noch einige Wochen dauern, so die Verantwortlichen. Das "Heide-Hollywood" entstand nach dem Zweiten Weltkrieg. Splitternackt stand dort 1950 Hildegard Knef für "Die Sünderin" ihrem Filmpartner Gustav Fröhlich Modell. Die Kirche protestierte gegen den Streifen, der 1951 in die Kinos kam. Darin ging es um Themen wie Sterbehilfe, Selbstmord und Prostitution.