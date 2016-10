Das Internet der unsicheren Dinge setzt zum Angriff an

Nachdem am Freitag stundenlang das Netz lahm gelegt war, laufen nun die Ermittlungen an. Bei der Online-Attacke waren auch zahlreiche vernetzte Hausgeräte betroffen. Auch die versuchte Manipulation der US-Wahl erscheint als mögliches Szenario.



Das Internet mit seinen vielen Diensten nimmt einen immer zentraleren Platz in unserem Leben ein - doch es bleibt dramatisch verwundbar. Das wurde wieder deutlich, als für Millionen Menschen auf der ganzen Welt am Freitag über Stunden immer wieder populäre Dienste wie Twitter, Netflix oder Paypal wegen einer Online-Attacke ausfielen.



Die Methode war dabei an sich brutal einfach: Es war eine dieser sogenannten DDOS-Attacken, bei denen Websites mit einer Flut von Anfragen bombardiert werden, bis sie in die Knie gehen. Eigentlich hat die IT-Sicherheitsbranche Methoden entwickelt, wie sie damit fertig werden kann.