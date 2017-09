"Das Leben danach": Drama über das Trauma nach der Loveparade

Das tödliche Gedränge bei der Loveparade im Sommer 2010 in Duisburg ist noch immer sehr präsent. Im ARD-Film "Das Leben danach" geht es um die Auswirkungen auf die traumatisierten Überlebenden.





Köln (dpa) - Im Sommer 2010 starben 21 junge Menschen in dichtem Gedränge bei der Loveparade in Duisburg. Die Schuldfrage ist auch sieben Jahre nach der Katastrophe noch längst nicht geklärt - um sie geht es in dem Film "Das Leben danach", den das Erste an diesem Mittwoch (20.15 Uhr) zeigt, auch nicht. Das Drama des Westdeutschen Rundfunks kümmert sich um die traumatisierten Überlebenden.