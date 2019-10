"Das Literarische Quartett" verliert seinen Gastgeber

Das ZDF muss sich nach vier Jahren einen neuen Gastgeber für "Das literarische Quartett" suchen.



Der Literaturkritiker, Journalist und Autor Volker Weidermann verlässt zum Jahresende die ZDF-Sendung "Das Literarische Quartett". Der 49-Jährige war seit 2015 lang Gastgeber der wieder aufgelegten Sendung, wie der Sender am Mittwoch in Mainz mitteilte.