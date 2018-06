Das Nachtcafé ist Ungerechtigkeiten auf der Spur

Das Gefühl von Gerechtigkeit ist tief im Menschen verankert. Wenn man dann auch noch für die Fehler anderer Menschen büßen muss, löst das bei den meisten Menschen Wut oder den Wunsch nach Vergeltung aus.



Das "Nachtcafé: Wenn mir Unrecht geschieht" mit Michael Steinbrecher widmet sich am Freitag Menschen, denen Unrecht widerfahren ist.