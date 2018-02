"Das Parfum" als Krimiserie bei ZDFneo

In Anlehnung an Patrick Süskinds Roman "Das Parfum" hat ZDFneo eine eigene sechsteilige Crime-Serie produziert. Der Sender hat am Montag erste Bilder der Öffentlichkeit gezeigt.



Die Serie soll im Herbst diesen Jahres auf ZDFneo ausgestrahlt werden. Parallel dazu soll die Serie bei Netflix weltweit vertrieben werden. Meldungen zu diesem Thema

Staffelstart mit der 100. Folge des "Neo Magazin Royale"

"Tabula Rasa" im ZDFneo

ZDFneo klettert in Top 10 der deutschen TV-Sender

Brutale Morde am Niederrhein stehen im Mittelpunkt der neuen Krimiserie. Dabei kommt die junge Profilerin einer Gruppe von fünf ehemaligen Internatsschülern auf die Schliche, die auf der Suche nach Macht und Liebe mit dem Geheimnis menschlichen Dufts experimentierten.



Die Idee zur Serie stammt vom Produzenten Oliver Berben, das Drehbuch hat Eva Kranenburg geschrieben und Regie führt Philipp Kadelbach. Die Serie ist mit Wotan Wilke Möhring, August Diehl, Ken Duken, Friederike Becht, Christian Friedel, Juergen Maurer, Natalia Belitski, Trystan Pütter und Marc Hosemann hochkarätig besetzt.



"Das Parfum" ist eine Produktion der Constantin Film und MOOVIE in Koproduktion mit ZDFneo/ZDF und ARRI Media in Zusammenarbeit mit Netflix, gefördert durch die German Motion Picture Fund, Film- und Medienstiftung NRW, FFF Bayern und Medienboard Berlin-Brandenburg.