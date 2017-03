"Das Pubertier" geht im ZDF in Serie

Frei nach dem gleichnamigen Roman von Jan Weiler setzt das ZDF auf eine neue Familienserie. Bereits Anfang Juni sollen die Drehbarbeiten zu "Das Pubertier" aufgenommen werden.



"Das Pubertier" ist ein Erfolgsroman von Autor Jan Weiler, der die schwierige Situation einfängt, wenn in der Pubertät die Eltern auf einmal schwierig werden. Das ZDF widmet dem Ausgangsmaterial nun eine

eigene Familienserie unter dem gleichen Titel. "Das Pubertier" wird vorerst sechs Episoden umfassen, die bereits ab Juni in Potsdam, Berlin und Umgebung entstehen sollen.