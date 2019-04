Das Runde muss ins Eckige: DFB-Pokal live bei Sky

Nach den ersten drei Pokalrunden verbleiben noch fünf Bundesligisten und drei Zweitligisten im DFB-Pokal und träumen von Berlin. Am kommenden Dienstag und Mittwoch wollen sie den nächsten Schritt in Richtung DFB-Pokalfinale am 25. Mai in Berlin machen. Sky überträgt alle vier Partien der Viertelfinalspiele live, zwei davon exklusiv.

Zum Auftakt der Pokalrunde am Dienstagabend kommt es zur frühen Anstoßzeit zum reinen Duell der Zweitlisten SC Paderborn gegen Hamburger SV, das Sky exklusiv überträgt. Im Anschluss treffen FC Augsburg und RB Leipzig aufeinander.Auf ein weiteres Pokalduell dürfen sich Fußballfans auch am Mittwochabend freuen. Am frühen Abend tritt der 1.FC Heidenheim den schweren Gang zum FC Bayern München an. Für die Münchener ist es gleichzeitig die Generalprobe vor dem Gipfeltreffen gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag.Außerdem kommt es am späten Abend zum Erstligaduell Schalke 04 gegen Werder Bremen. Während die Bremer in Richtung Qualifikation für den internationalen Wettbewerb schielen, wäre der Pokal für Schalke die letzte Chance, die misslungene Saison zu retten.Das Viertelfinale des DFB-Pokals am Dienstag und Mittwoch live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars.